C'è posta per te, Belen e Stefano testimoni di nozze grazie a Pio e Amedeo

(Belén e Stefano testimoni di nozze… grazie a Pio e Amedeo)

Pio e Amedeo sono tornati a ‘C’è posta per te’ per invitare Belen Rodriguez e Stefano De Martino a diventare testimoni di nozze di Gabriele Grieco, fratello di Amedeo. Il ragazzo non è nuovo al pubblico del programma di Maria De Filippi dove l’anno scorso fu destinatario dell’auto comprata per lui da Mario Balotelli. Stavolta, però, nella puntata in onda sabato 29 febbraio, la posta in gioco è stata un’altra, trattandosi del suo matrimonio e della necessità di avere un considerevole supporto economico richiesto proprio alla coppia più glamour della tv italiana.

Belen e Stefano a ‘C’è posta per te’: l’invito di Pio e Amedeo

Arrivati nello studio di Canale 5 e accettata la richiesta di Pio e Amedeo di fare da testimoni di nozze di Gabriele pronto alla fatidica proposta alla fidanzata in quella stessa sede, Stefano e Belen hanno anche acconsentito a sobbarcarsi le conseguenze economiche che il ruolo comporta, ovvero l’acquisto di una cucina, delle bomboniere e pure dell'anello nuziale. Il risultato è stato un conto salatissimo che la coppia ha comunque accettato di pagare. “Noi volevamo chiamare una coppia più ricca di voi, perché tu hai i soldi ma Stefano è precario”, la battuta di Amedeo; “I soldi li ha fatti”, ha replicato lei nel dialogo che ha destato tanta ilarità tra i presenti e la stessa Maria. Alla fine in studio è arrivata Giorgia, compagna di Gabriele, che davanti alla romantica proposta con tanto di anello (pagato dai coniugi De Martino) non ha potuto che accettare.