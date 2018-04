C’è posta per te, le parole di conforto di Antonino Canavacciuolo alla mamma triste

Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo sono stati chiamati a C'è posta per te da Mario, desideroso di tornare a veder sorridere mamma Anna segnata dalla perdita del marito. Da quando il padre è scomparso, l'uomo, un venditore ambulante di latticini, si è fatto carico della madre a cui vuole assicurare di non essere un peso. Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo sono stati chiamati perché possano spronare Anna a tornare a innamorarsi della cucina, la sua passione. Lo chef napoletano ha per la donna parole di conforto: "Guarda gli occhi di tuo figlio e lì troverai la forza di reagire” le dice, suscitando il sorriso della donna grata al figlio per un regalo così inaspettato.