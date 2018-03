C’è posta per te, il generoso regalo di Emma: “L’ho indossato per 10 anni, ora è tuo”

Emma Marrone è stata ospite della puntata di ‘C’è posta per te’ in onda il 3 marzo su Canale 5.

A chiamare in studio la cantante è stata Valeria, una donna che ha voluto stupire suo marito Luigi facendole incontrare il suo idolo musicale.

Maria De Filippi ha raccontato che la loro famiglia vive in grosse difficoltà economiche, con 80 euro riescono a fare la spesa per due settimane e i regali che possono permettersi per le loro bambine sono pochi.

“Quando il marito torna a casa, si addormenta perfino sul piatto” - ha aggiunto ancora Maria - “Lei spesso urla che non ce la fa più ad andare avanti così. Per la casa, sono indietro di 1500 euro. Ha una bolletta da 150 euro che non sa come pagare”.

Per riuscire a stupire il marito come merita, allora, Valeria ha voluto che il suo Luigi conoscesse Emma, la sua cantante preferita, che prima di procedere con l’incontro, ha voluto fare un regalo molto speciale alla donna in lacrime.

“Voglio lasciarti il mio anello” ha detto la cantante salentina sfilandosi il gioiello dal dito: “Non l’ho mai tolto, lo tengo con me da 10 anni. L’ho comperato a piccole rate quando credevo che il destino fosse contro di me. Oggi non mi dispiace darlo a te. Spero che le cose cambino, perche devono cambiare” ha concluso Emma tra gli applausi del pubblico prima di fare la conoscenza di Luigi, la cui reazione alla sua vista è stata di vera sorpresa (qui il video dell’incontro).