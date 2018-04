C’è posta per te, Gerry Scotti in lacrime: “Il mio rimorso più grande”

Gerry Scotti è stato il primo ospite dell’ultima puntata di C’è posta per te, segnata dall’emozione della storia di Nunzia e del figlio Francesco.

La donna, una mamma siciliana che ha affrontato il linfoma di Hodgkin, ha voluto rivolgersi a Maria De Filippi per ringraziare il figlio Francesco che si è sottoposto a un trapianto per aiutarla a guarire dalla malattia, diagnosticatale quando lui aveva solo 18 anni.

“Un anno e mezzo fa tu mi hai rimesso al mondo. Mi hai donato qualcosa di sano che ha curato ciò che dentro di me si era guastato. Voglio che tutti sappiano che figlio meraviglioso sei” ha scritto la donna nella lettera per il ragazzo che è stato invitato a guardare in cima le scale per accogliere Gerry Scotti, conduttore da lui molto apprezzato.

“Che bel ragazzo che sei Francesco. Questa che ho appena sentito è una bellissima storia d'amore e di speranza” ha detto Scotti che ha pianto raccontando quello che per lui è il rimorso più grande.

"Hai fatto la cosa più bella che un figlio potesse fare per sua madre. Io, se ho un rimorso grande è quello di non essere riuscito a far niente per i miei genitori dal punto di vista della salute. Spesso com’è capitato a me se ne vanno in una notte e non hai il tempo di pensare a cosa dare” ha spiegato il conduttore, sostenuto dagli applausi del pubblico e dal sorriso di Maria prima di congedarsi con un consiglio per Nunzia: "Ho visto la faccia e il sorriso di tuo figlio, prendi e buttalo via quel senso di colpa".

Di seguito il video con le parole di Gerri Scotti a ‘C’è posta per te’