Cameron Diaz è diventata mamma per la prima volta

Cameron Diaz è dimentata mamma per la prima volta. L'attrice americana, 47enne, lo ha annunciato su Instagram assieme al marito Benji Madden con cui è sposata dal 2015. Nessuna foto della bimba, ma solo un tenero messaggio che rivela la nascita ed il nome della piccola, Raddix. Il tutto accompagnato dagli auguri di buon 2020 rivolto ai tantissimi follower.

L'annuncio di Cameron Diaz e Benji Madden

"Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha catturato immediatamente i nostri cuori e completato la nostra famiglia. - si legge nel post firmato dai neogenitori - Siamo molto felici di condividere questa notizia, ma sentiamo anche un forte istinto di proteggere la privacy della nostra piccolina, quindi non pubblicheremo foto o condivideremo altri dettagli, a parte il fatto che è davvero carina! Anzi, per alcuni è stupenda".

Nessuna notizia sulla gravidanza

Un annuncio davvero inaspettato e proprio per questo motivo non è chiaro se la bimba sia nata da una gravidanza di Cameron o se la coppia abbia scelto la maternità surrogata. Di certo è che i due sin da subito hanno avvertito il desiderio di allargare la famiglia tanto che l'attrice, appena dopo il matrimonio, aveva deciso di ritirarsi dalle scene per provare ad avere un bambino.

Nel frattempo, immaginando l'immensa gioia di Cameron e Benji, i fan attendono che i due neogenitori pubblichino la prima foto della loro bimba.