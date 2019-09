Festa a sorpresa per Elisabetta Canalis, terrorizzata da Tiziano Ferro & Co: il video

Che sorpresa per Elisabetta Canalis, anzi, che paura! E' stato un compleanno al cardiopalma per la showgirl, che rientrando nella sua villa di Los Angels con il marito e la figlia, si è ritrovata in cucina una ciurma urlante di amici, capitanati da Tiziano Ferro.

Eli ci ha messo un po' per riprendersi, come si vede nel video pubblicato su Instagram, mentre gli altri se la ridevano, tutti con una t-shirt dedicata alla festeggiata. "Voi siete pazzi e io vi amo - ha commentato - La festa a sorpresa (quasi ad infarto) meglio riuscita nella storia".

Elisabetta Canalis compie 41 anni, Maddalena Corvaglia la grande assente

Oltre al party a sorpresa, Elisabetta Canalis ha festeggiato i suoi 41 anni circondata dall'affetto di tante persone che le vogliono bene e che hanno approfittato di questo giorno speciale per ricordarglielo. Tra le sue ig stories ci sono tutti i loro auguri ed è impossibile non notare una grande assente, Maddalena Corvaglia. Le due, amiche dai tempi di Striscia la notizia, si sono allontanate da qualche mese ma entrambe tengono la bocca cucita sulla vicenda. "E' un argomento delicato" ha fatto sapere l'ex velina mora pochi giorni fa in un'intervista e non sembra intenzionata a rivelare i motivi della lite. E pensare che un anno fa, per il suo compleanno, gli auguri più belli erano stati proprio quelli dell'amica del cuore, che in un post le aveva scritto: "Più ti lancio lontano, più mi torni indietro come un boomerang... (per fortuna). Insieme nelle gioie, nelle gaffes e nei dolori, insieme da bimbe e da mamme. 20 anni di battibecchi e complicità. Sono fortunata ad averti nella mia vita, sarda maledetta".