Elisabetta Canalis: "Così mia figlia mi ha convinta a mostrarla sui social"

E' di qualche giorno fa la prima foto ufficiale della piccola Skyler Eva, 5 anni, immortalata dalla mamma Elisabetta Canalis, 41. Uno scatto che ha stupito il pubblico, visto che fino a questo momento la showgirl aveva preferito mantenere la privacy sulla bambina: "Mia figlia ad un certo punto ha cominciato a chiedermi perché facessi di tutto per tagliarla fuori dalle mie foto e dalle mie dirette", spiega oggi Elisabetta intervistata dal Corriere della Sera", raccontando i motivi che l'hanno spinta a rompere il muro di riserbo.

La bambina, bellissima, è un perfetto mix tra mamma e papà: lineamenti mediterranei e colori americani. Ottantamila i like per l'ultima foto condivisa. "Veniva sempre spinta via e coperta e questo si è accentuato quando abbiamo ospitato una famiglia di rifugiati delle Bahamas in casa, con dei bambini piccoli che io fotografavo sempre - prosgue Elisabetta - Skyler ama molto socializzare e alla fine è diventata protagonista di questa esperienza insieme ai bambini di quella famiglia. Così abbiamo rotto il ghiaccio e mi ha convinta a includerla in quelle foto".



Elisabetta Canalis: "Tra 10 anni torno in Italia"

Elisabetta oggi vive a Los Angeles, in California, insieme alla figlia e al marito Brian Perri, chirurgo, ma il suo cuore resta nel nostro Paese. "Vivo una vita molto semplice, in cui la famiglia è al centro di tutto. Grazie alla mia esposizione mediatica posso continuare a impegnarmi per le cause a cui tengo, con gli animali in prima fila. Avrei dovuto fare anche una campagna per la Sardegna, per mantenere le spiagge pulite e proteggere il mare. Amo molto il mio Paese e tra me e mio marito c’è un patto: tra dieci anni torniamo a vivere in Italia, me lo ha promesso. Non voglio invecchiare negli Stati Uniti e lui è d’accordo con me".