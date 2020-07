Elisabetta Canalis si spoglia, l'intimo vedo-non-vedo infiamma la rete (FOTO)

Tra i décolleté più belli del mondo dello spettacolo c'è senza dubbio quello di Elisabetta Canalis, che oggi viene celebrato dalla showgirl con uno scatto bollente. Oltre 50mila like in un'ora per una foto in cui l'ex velina si mostra mentre indossa un intimo color carne al momeno della colazione. Uno shooting organizzato per un famoso brand di moda di cui Eli è testimonial, ma tanto è bastato per mandare in delirio i fan.

Elisabetta Canalis e l'intimo vedo non vedo

Bellissima come sempre, Elisabetta, 41 anni, si immortala in intimo e in versione no make up. "Colazione all'italiana", scrive in didascalia. Il corpo è scolpito: le gambe slanciate e il seno da urlo (anche se c'è chi dice che, più che di madre natura, il decollette sia figlio di papà chiurgo: "È indubbio che si sia rifatta il seno di almeno una o due taglie: può essere passata da una seconda abbondante a una quarta", scriveva un paio di anni fa il settimanale Diva e Donna).

Tra i like lasciati in calce al post, quelli dello stilista Roberto Cavalli e dell'influencer Chiara Biasi. Oltre ai tanti, tantissimi complimenti dei fan, s'intende.

Elisabetta Canalis in vacanza in Sardegna

Ad oggi Elisabetta vive in America con il marito, il chiurgo Brian Perri, e la figlia Skyler Eva (di cui proprio qualche giorno fa ha pubblicato la prima foto ufficiale), ma in questi giorni si sta concedendo un po' di vacanze nella sua terra d'origine, la Sardegna.