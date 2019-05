Capelli rosa per Federica Pellegrini, ecco l'ultimo "colpo di testa" della nuotatrice | FOTO

Da sempre Federica Pellegrini ha avuto un look anti-convenzionale per quanto riguarda l'hair style. La nuotatrice non ha mai amato i canonici capelli lunghi e lisci, amatissimi dal modo femminile, ed oggi stupisce ancora una volta: eccola, nelle ultime foto pubblicate su Instagram, mentre sfoggia la sua nuova tinta rosa.

Capelli rosa Federica Pellegrini

Negli scatti, Federica condivide con i fan la nuova acconciatura: un caschetto biondo, liscissimo, fino all'attaccatura del collo, con le punte rosa. Un "colpo di testa" "Pink 'n' roll", come soprannominato dalla campionessa sportiva, apprezzatissimo dai follower, che la stanno riempiendo di complimenti.

Tutti i "colpi di testa" delle vip

Del resto, complice l'arrivo dell'estate, pare stia diventando un vero e proprio must quello di osare con tinte fuori dal comune. Altre vip, prima di Federica, si erano sbizzarrite con colori fluo: basta pensare a Giulia Provvedi de 'Le Donatella', che ha ceduto anch'essa al richiamo del rosa (vedi l'ultima foto in basso), o alla nuova fidanzata di Rovazzi, Karen Kokeshi, ormai affezionatissima all'azzurro. Chi, invece, resta tradizionale, è Emma Marrone, tornata recentemente mora dopo anni passati in biondo platino.

