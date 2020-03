Carla Bruni sbeffeggia il Coronavirus, finge tosse e crisi respiratoria: "Baciamoci, nessuna paura"

Carla Bruni non fa ridere. La simpatia non è mai stata la qualità migliore dell'ex top model italiana "adottata" dalla Francia, ma stavolta ha esagerato. Durante la settimana della moda di Parigi - due settimane fa - dopo una sfilata, l'ex première dame ha finto tosse e crisi respiratoria, ironizzando sull'emergenza Coronavirus, davanti al presidente di LVMH Fashion Group, Sidney Toledano.

A riprendere la scena, che in questi giorni sta facendo il giro del web, le telecamere del programma di Tf1 '5 Min de Mode'. "Baciamoci, non facciamo gli stupidi - dice Carla Bruni a Toledano - Noi siamo della vecchia generazione. Non abbiamo paura di nulla, non siamo femministi e non abbiamo paura del Coronavirus. Nada".

Carla Bruni durante la settimana della moda parigina ha simulato una crisi respiratoria per sfottere chi teme la pandemia, dicendo:”Baciamoci,non facciamo gli stupidi,siamo della vecchia generazione!Non abbaiamo paura del Coronavirus.”



Immagini che hanno fatto scoppiare una bufera sui social, dove in molti non perdonano Carla Bruni. "Da oggi potremo porre la domanda 'Quanto sei stupido da 1 a #CarlaBruni?' twitta qualcuno e non è il solo a pensarla così...

Quella simpaticona di #CarlaBruni, per sfottere chi ha paura del coronavirus, ha simulato una crisi respiratoria, fingendo tosse e attacco d'asma



Noi italiani potremmo essere divisi su tante cose, forse su tutto.

Su Instagram, quando anche la Francia è nel pieno dell'emergenza, arrivano le scuse (ma se la prende con il montaggio): "Certe volte succede di fare uno scherzo di cattivo gusto - scrive Carla Bruni - Sul momento, in un certo contesto, uno scherzo, anche stupido, non significa granché. Uscito dal contesto, lo stesso scherzo diventa schifoso. Ho purtroppo scherzato io qualche settimana fa, uno scherzo stupidissimo e sono stata filmata senza rendemene conto. Un montaggio malvagio ha deliberatamente dato un carattere schifoso a questo mio scherzo imbecille. Vorrei presentare le mie scuse a tutti quelli che sono stati scioccati e feriti da questo video e dal suo contenuto. Vorrei precisare ancora una volta che si trattava di uno scherzo. Che non riflette in niente i miei sentimenti. Buon coraggio a tutti".

