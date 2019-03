Conti a cuore aperto su Frizzi: "Sua figlia mi chiama 'babbo Carlo'"

Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi. Lo fa in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, a cui confida come la scomparsa dell'amico e collega, venuto a mancare lo scorso marzo a seguito di una malattia lampo, lo abbia portato a rivedere tutte le sue priorità. Meno lavoro e più tempo in famiglia: questo, oggi, l'ordine mentale nella vita quotidiana del conduttore de "La Corrida". "Ci sono diverse fasi nella vita - afferma- ho fatto tanto e ho deciso di rallentare un po’".

Meno lavoro, più tempo per la famiglia

La morte di Frizzi, spiega Conti, "ha accelerato le mie convinzioni". Già da tempo il presentatore, volto di punta di Rai Uno, pensava di ritagliarsi più tempo per gli affetti: "Ci pensavo già quando mi sono sposato e con la nascita di Matteo - racconta - Si passa dall’io al noi, cambia il tuo modo di vivere. Quello che è successo a Fabrizio mi ha convinto ancora di più ad aumentare l’attenzione sul noi". Conti ha sposato la costumista Francesca sette anni fa ed è diventato padre per la prima volta nel 2014.

"Ho deciso di rinunciare a un quotidiano come L’Eredità che porta via tanto tempo - prosegue Carlo - Ho lavorato a nuove idee con il mio gruppo, come è successo con Ora o mai più che era nel cassetto per farlo condurre a un altro. E Amadeus lo ha fatto in maniera magistrale e perfetta. Ho comunque tre prime serate importanti come La Corrida, Tale e Quale Show e I Migliori Anni".

Il rapporto con la figlia di Fabrizio Frizzi

Oggi Conti ha rapporti meravigliosi con la famiglia di Frizzi, ovvero Carlotta Mantovan e la figlia Stella. Tanto che la piccola lo chiama "Babbo Carlo". "Si, è vero mi chiama babbo Carlo come se fosse tutto attaccato. Lo fa perché Fabrizio mi chiamava così, ora continua a farlo lei".