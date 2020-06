Carlo Conti: "Mamma da sola e babbo morto, se la quarantena fosse successa 50 anni fa..."

“Spero in un’estate di vera serenità. Sono ottimista, credo che torneremo alla normalità con intelligenza e attenzione”: parla così Carlo Conti a proposito della situazione attuale ancora segnata da un’emergenza sanitaria che per più di due mesi ha costretto in casa gli italiani. In un’intervista al settimanale Oggi il conduttore ha raccontato la sua quarantena trascorsa in famiglia con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo: “Sono un privilegiato, non mi lamento… Ho pensato che se questa cosa fosse successa 50 anni fa, mi sarei trovato in una situazione difficile: mia mamma era sola, perché mio babbo è morto quando avevo 18 mesi, e vivevamo in un piccolo bilocale in affitto”, ha ricordato: “Lei si dava da fare, con mille lavori e in una situazione del genere non avrebbe avuto i soldi per andare avanti. Pensando a questo, mi rendo conto di quante famiglie oggi si trovano in difficoltà e vanno aiutate”.

Quanto al futuro sente di essere positivo: “Sono ottimista. Confido nei medici, che stanno facendo passi avanti nella cura del virus. Mia mamma era un’infermiera: ora chiamiamo medici e infermieri eroi, ma lo sono sempre stati, lo sono tutti i giorni, la loro è una missione”, il suo commento: “Spero ci sia un lento ma inesorabile ritorno alla normalità, con intelligenza e attenzione”.

Carlo Conti, la quarantena in famiglia

Durante il lockdown, come tutti gli italiani Carlo Conti si è dedicato ai suoi affetti, dedicando tempo prezioso al suo ruolo di marito e di padre, ma anche a fare ordine al suo studio e ai suoi dischi. “Sono in una fase della vita, sia a livello professionale che umano, in cui desidero solo quello che già ho. Sono un uomo sereno e felice”, ha ammesso il conduttore pronto a tornare in onda su Rai 1 con il nuovo programma ‘Top dieci’ a partire da domenica 14 giugno.