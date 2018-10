Carlo Conti, l'amara confessione dopo la morte di Fabrizio Frizzi

La morte dell’amico e collega Fabrizio Frizzi ha lasciato un segno profondo su Carlo Conti. Il conduttore di Tale e Quale Show negli ultimi tempi ha stravolto le priorità della propria vita, come ha raccontato al settimanale “Diva e donna”.

Ora per lui c’è una nuova consapevolezza: “Prima c’era Carlo e il lavoro, oggi c’è mio figlio, mia moglie, Carlo e poi il lavoro”, ha spiegato, per poi aggiungere: “Ogni volta che c’è qualche cambiamento viene spontaneo evolvere, maturare e vivere la vita in maniera diversa”.

Anche la collega e grande amica Antonella Clerici ha deciso di rallentare sul lavoro per dedicarsi di più alla figlia Maelle.

“La morte di Fabrizio ci ha segnato – ha concluso Carlo Conti - Anche io ho rallentato molto, sto lavorando meno”.