Carlo Conti tenero papà: a passeggio con il suo Matteo e la figlia di Fabrizio Frizzi

“La figlia di Fabrizio mi chiama babbo-Carlo, come se fosse tutto attaccato. Lo fa perché lui mi chiamava così e ora continua a farlo lei”: Carlo Conti raccontava in questi termini il rapporto con la piccola Stella Frizzi dopo la scomparsa dell’amico che per lui era come un fratello. E le foto che adesso lo mostrano a passeggio con la bambina che tiene per mano così come il figlio Matteo, confermano l’autenticità di un legame speciale che andava ben oltre l’attività televisiva come ambiente che unisce due colleghi.

Carlo Conti e sua moglie Francesca frequentano tutt’ora molto spesso la moglie di Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan con cui il settimanale Diva e Donna li ha fotografati durante una piacevole passeggiata. La splendida famiglia è sorridente e gli abbracci che il conduttore di ‘Tale e Quale Show’ riserva alla ‘nipotina’ Stella rimarcano l’affetto per lei come riflesso di quello per il suo papà, uomo indimenticabile che continua a vivere nei cuori di chi gli ha voluto bene, tra tutti l’amico Carlo.

Conti a cuore aperto su Fabrizo Frizzi

La morte di Fabrizio Frizzi, ha spiegato Carlo Conti in un’intervista, è stata determinante per mutare del tutto le sue convinzioni in merito alla vita, alla famiglia e al lavoro. Già da tempo il presentatore, volto di punta di Rai Uno, pensava di ritagliarsi più tempo per gli affetti: "Ci pensavo già quando mi sono sposato e con la nascita di Matteo. Si passa dall’io al noi, cambia il tuo modo di vivere. Quello che è successo a Fabrizio mi ha convinto ancora di più ad aumentare l’attenzione sul noi".