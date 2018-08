Carlo Conti in montagna con la famiglia: "Quest'anno ho assecondato mia moglie"

Tra lunghe passeggiate per meravigliosi sentieri e pranzetti nei rifugi, la famiglia Conti trova anche il tempo per qualche scatto da condividere sui social. Una vacanza diversa, ma che il piccolo Matteo sembra apprezzare molto. "Respira Matteo - scrive Francesca - Respira l'aria frizzantina di montagna... che tra poco si torna nel forno!".

Noto amante del mare , Conti quest'anno ha voluto accontentare la sua compagna, come ha spiegato all'Apt della Val di Fassa: "Come molti sanno sono un 'uomo di mare', ma quest'anno ho assecondato il desiderio di mia moglie di trascorrere alcuni giorni a Canazei , dove lei ha passato da bambina diverse vacanze, di cui conserva un bellissimo ricordo. Così abbiamo portato anche nostro figlio sulle Dolomiti".

"Il vecchio lupo di mare apprezza anche la montagna... Per qualche giorno", così Carlo Conti saluta i follower su Instagram. Dopo un anno ricco di impegni televisivi, il conduttore si sta godendo qualche giorno di relax in Trentino insieme alla moglie Francesca Vaccaro e a loro figlio Matteo .

