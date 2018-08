L’estate di Carlo Conti, papà e marito innamorato in vacanza

Il mare è una delle passioni più grandi di Carlo Conti. Oggi, e da quattro anni a questa parte, però, la vera gioia è condividere le giornate di vacanza insieme agli affetti più cari, la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo.

Ed è così che il conduttore toscano si immortala su Instagram. Mamma, papà e il piccolino si tengono per mano di fronte alle acque di Livorno. Sullo sfondo un tramonto dai colori arancio. "Noi" è la didascalia a corredo della foto. E' questa la sua estate, mano nella mano con i suoi due amori.

Carlo Conti al mare con il figlio Matteo

"Matteo ha sempre una grande vitalità, ma d'estate si ricarica con il sole - ha raccontato Conti tempo fa - In realtà, facciamo anche cose semplicissime come andare a fare la spesa tutti e tre insieme". Una curiosità: tra le passioni che Conti ha tramandato al figlio c'è anche la pesca: "Ora comincia a riconoscere i pesci. Gli ho insegnato a rilasciare sempre i pesci piccoli e gli ho insegnato come togliere l'amo senza far loro del male, cerco di trasmettergli un grande rispetto per il mare".

Tra amore e svago, qualche giorno di relax per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione televisiva, che lo vedrà impegnato nuovamento al timone di "Tale e Quale show", in partenza a fine settembre su Rai 1.

Sotto, Carlo Conti va a pesca con Matteo "il piccolo Sampei"