Carlo Cracco si sposa: lo straordinario regalo di Lapo Elkann, testimone di nozze

Un regalo davvero fuori dall’ordinario quello che gli sposi Carlo Cracco e Rosa Fanti hanno ricevuto da Lapo Elkann , testimone di nozze dello chef con cui è anche socio in affari per il ristorante ‘Garage Italia Milano’ di Piazzale Accursio.

Carlo Cracco, che tra il 1984 e il 1985 è stato un agente ausiliario della polizia, ha preparato un pranzo per circa 400 agenti nella grande mensa della Questura di Milano in piazza Sant'Ambrogio, per una raccolta fondi a favore dell'"Associazione bambini cardiopatici nel mondo" in occasione della festa di San Michele Arcangelo