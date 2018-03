La verità di Carlo Cracco: "Vi spiego perché in cucina sono severo"

"In cucina sono severo perché bisogna stare attenti, ci sono i fuochi, ci sono i coltelli bisogna è necessario restare concentrati". Questa è la motivazione che lo chef stellato Carlo Cracco ha dato durante la trasmissione Verissimo andata in onda nel pomeriggio di sabato 17 marzo su Canale 5. Ed è questa la risposta che Cracco ha ritenuto opportuna alla domanda della conduttrice: "Ma tu in cucina sei sempre così severo?".

Carlo Cracco, che tra il 1984 e il 1985 è stato un agente ausiliario della polizia, ha preparato un pranzo per circa 400 agenti nella grande mensa della Questura di Milano in piazza Sant'Ambrogio, per una raccolta fondi a favore dell'"Associazione bambini cardiopatici nel mondo" in occasione della festa di San Michele Arcangelo