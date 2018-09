Carlos Corona debutta su Instagram, Nina Moric preoccupata: "Amore mio perché, mi piange il cuore"

Già da diverse settimane, Carlos - figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric - era comparso nei post e nelle stories dei genitori (in particolar modo del papà), ma ora è arrivato il momento del suo esordio ufficiale su Instagram. Ad anticiparlo era stato l'ex paparazzo dei vip, con un video postato proprio sul social network, poi è stato direttamente il 16enne a prendere in mano le redini del suo profilo.

Carlos Corona, primo post su Instagram

Ma già la prima foto ha fatto molto discutere. Carlos Maria Corona ha postato un suo scatto, a torso nudo, con lo sguardo serioso e sul petto la scritta "Dad I love you", poi ha commentato:

"Credo in mio padre! Credo nella mia famiglia ritrovata! #iniziodiunanuovavita #ilmioprofiloinstagram #imiei16anni #carlosmaria".

La raffica dei commenti è stata immediata, tra chi ha voluto dare il benvenuto su Instagram a Carlos e chi ha criticato la sua entrata sui social: "A me sembra un ragazzo molto fragile. Ne deve avere passate parecchie di storie brutte sulla sua pelle. Proteggerlo. Nn fatelo in pasto ai social!", ha commentato qualcuno. "Sta solo facendo quello che fanno milioni di suoi coetanei. Io mi preoccuperei di più dell'esempio che dovreste dare voi genitori", ha aggiunto un altro.

Carlos sui social, la preoccupazione di Nina Moric

Non ha esitato a lasciare il suo commento anche Gabriele Parpiglia: "Credi nel ragioniere? Tvb Carlos mi raccomando fai di testa tua come sempre". A non sembrare particolarmente d'accordo con l'apertura del profilo Instagram di Carlos, è anche la mamma Nina Moric che, sempre a mezzo social, ha scritto sotto a quella foto: "Amore mio perché? Mi piange il cuore vita mia". Il figlio le ha risposto in croato rassicurandola: "Sarò forte perché questa è la mia decisione".

Forse la Moric avrebbe preferito proteggere più a lungo il figlio adolescente da questa realtà che, un giorno ti osanna e quello dopo ti infanga.