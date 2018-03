Carlotta, moglie di Frizzi, alla camera ardente. Gentiloni: "Era un esempio per il Paese"

Alla camera ardente di Fabrizio Frizzi allestita in Rai a Viale Mazzini, a Roma, non poteva mancare certo lei, Carlotta Mantovan, 35 anni, vedova del conduttore tv, a cui era legata dal 2002, e madre della loro piccola Stella, 5. A lei è andato il conforto del premier dimissionario Paolo Gentiloni, accorso insieme alla fila lenta, silenziosa, costante, delle persone che, dalle 10 di questa mattina, stanno rendendo omaggio al presentatore tv, morto ieri all’età di 60 anni in seguito ad una emorragia cerebrale.

Gentiloni ha voluto mostrare la sua vicinanza alla Mantovan con una stretta di mano. Poi, uscito dalla sala, ha così ricordato il conduttore ai microfoni di RaiNews24: “Era una bella persona ed era apprezzato per questo. E' un bellissimo esempio per la Rai, per la televisione ma anche per il Paese”.

Tra le personalità che hanno reso omaggio a Frizzi i fratelli Beppe e Rosario Fiorello, il presidente del Coni Giovanni Malagò, Flavio Insinna, Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon di cui il conduttore tv scomparso è stato sempre un protagonista di primo piano, se non l'”anima” della campagna, l’attore Alessandro Haber. Stamattina alle 6 si è presentato dinanzi i cancelli di viale MAzzini anche un signore di 48 anni, Vincenzo Mazzini, uno dei licenziati di Almaviva. Mazzini aveva con sé una grande foto nella quale comparivano lui da bambino e Frizzi che lo premiava al termine di una manifestazione sportiva.

La camera ardente resterà aperta fino alle 18. I funerali di Fabrizio Frizzi si svolgeranno domani alle ore 12 nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.