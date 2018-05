Carlotta Mantovan, prima uscita pubblica a un mese dalla morte di Frizzi

"Visibilmente dimagrita" così viene descritta Carlotta Mantovan dai presenti, domenica sera, al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano a Roma, dove si è tenuta una partita di basket organizzata dalla Nazionale Artisti in memoria di Fabrizio Frizzi.

E' stata la prima uscita pubblica per la giornalista a un mese dalla morte del marito. La Mantovan ha assistito in prima fila al match, a cui hanno partecipato tanti colleghi e amici di Frizzi, da Flavio Insinna a Massimo Giletti, per poi alzarsi e presenziare commossa alla consegna della scultura in onore del conduttore.

Presenti al memorial anche Fabio Frizzi - fratello di Fabrizio - Milly Carlucci, Valeria Favorito, la ragazza a cui il conduttore anni fa donò il midollo, Paolo Belli, Alessio Bernabei, Jummy Ghione, Federico Moccia, Valeria Solarino.