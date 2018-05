Carlotta Mantovan a cavallo con la piccola Stella: le prime immagini dopo la morte di Frizzi

Pochi giorni fa la prima apparizione pubblica di Carlotta Mantovan a un mese dalla morte di Fabrizio Frizzi. La giornalista ha presenziato a una partita di basket organizzata dalla Nazionale Artisti in ricordo del conduttore scomparso, ma è stato difficile per lei accennare sorrisi.

E' tutto diverso, invece, quando accanto c'è la piccola Stella, che proprio giovedì 3 maggio ha compiuto 5 anni. Il primo compleanno senza il papà che negli ultimi mesi lottava per continuare a vederla crescere. Carlotta con lei è serena, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Gente: al maneggio, sorridenti in sella ai cavalli, la loro grande passione.

Foto rubate di un momento felice, onorando il sorriso e l'amore del loro grande uomo che non c'è più.

Carlotta Mantovan insieme alla piccola Stella a un maneggio alle porte di Roma, foto @Gente