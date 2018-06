Carlotta Mantovan sorride grazie a Stella: vacanze spensierate e Portofino

E' dura per Carlotta Mantovan. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, tre mesi fa, la giornalista si è trovata davanti alla cosa più difficile, crescere una figlia da sola. Stella, 5 anni compiuti da poco, doveva ancora trascorrere tanto tempo con il suo papà, ma il destino è stato crudele.

Sostenuta dalla famiglia e dagli amici, Carlotta cerca di far sentire il meno possibile questo enorme vuoto alla sua bambina, che allo stesso tempo riesce a confortare lei, come si può vedere dalle ultime foto, pubblicate da Diva e Donna, che le ritraggono insieme a Portofino.

Una vacanza all'insegna delle risate e della spensieratezza, quella che la Mantovan ritrova solo grazie alla sua "Stellina", come la chiamava papà Fabrizio. Giochi in acqua e coccole, le due sono affiatatissime. E molto belle, per l'orgoglio del loro gigante buono che oggi non c'è più.