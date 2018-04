"Ti voglio bene", il messaggio della moglie di Conti per Carlotta Mantovan

I frutti dell'amore che Fabrizio Frizzi ha seminato nella sua vita li stanno raccogliendo Carlotta e la piccola Stella. L'affetto nei loro confronti è smisurato e arriva da chiuque, dalla gente comune agli amici del conduttore, addolorati per la sua scomparsa.

E' un momento drammatico per la moglie di Frizzi, che nonostante il grande dolore riesce ad essere forte per la sua bambina. A lei il pensiero commosso di Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, amico fraterno di Fabrizio: "In questi giorni non faccio altro che pensare alla forza e al dolore composto di una gran donna - si legge in un post su Instagram, sotto l'immagine di un cuore - Quanto assurda sarebbe la vita se non ci fosse Dio... Conforto di tutti noi. Carlotta ti voglio bene".

Questo è solo uno dei tanti messaggi di affetto che sta ricevendo Carlotta Mantovan in questi giorni, e ai quali risponde con un silenzio che in realtà vuole dire tanto.