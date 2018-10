Carlotta Mantovan: "Gli amici veri mi hanno aiutato tanto"

Sta rimettendo un tassello dietro l'altro Carlotta Mantovan, che a marzo ha perso suo marito, Fabrizio Frizzi, papà della loro piccola Stella. La figlia è la sua forza, ma anche il lavoro è un punto di riferimento importante per lei, che da sabato sarà su Rai 1 accanto ad Antonella Clerici in "Portobello".

"Mi affido ad Antonella, che è una guida oltre che un'amica - ha spiegato a Oggi - Fin da quando ci siamo conosciute, ho amato il suo essere spontanea e solare". La giornalista prenderà lo storico posto di Renée Longarini al centralone, gestendo le varie storie che arriveranno in diretta.

Una ripartenza dopo il dramma familiare. "Gli amici mi hanno aiutato tanto - ha detto ancora nell'intervista - Dalla gente ho ricevuto tanto affetto, non posso che ringraziare tutti, ma ho vissuto in modo riservato quando accanto avevo Fabrizio e ora voglio fare altrettanto. Di quello che è accaduto non riesco ancora a parlare, e anche su chi vedere sono ancora più selettiva di prima, perché tutto il tempo che ho voglio dedicarlo alla mia bambina e al mio lavoro. Non esco quasi mai e tutto il mio tempo libero è dedicato alla mia bimba; gli amici li vedo poco, ma quando accade con loro mi rilasso davvero".