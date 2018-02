Carmen Di Pietro: "Non rinuncio alla pensione di reversibilità"

Carmen Di Pietro racconta a Paolo Del Debbio l'ammontare della sue pensione di reversibilità

“Perché dovrei perdere la pensione? Dovrebbero perderla i politici non io”. Si è difesa così Carmen Di Pietro, ex moglie di Sandro Paternostro. Il giornalista scomparso 18 anni fa ha lasciato “in eredità” a sua moglie una pensione di non poco conto. E’ lei stessa a raccontare come affronta la sua vita per non perdere la pensione che ammonta a circa 5mila euro lordi al mese e che a conti fatti sono poco più di 3 mila euro. Carmen Di Pietro ha due figli: una bambina alle scuole elementari e un ragazzo al liceo e ha ammesso, durante la trasmissione “Quinta colonna” presentata da Paolo del Debbio che non ha nessuna intenzione di sposarsi proprio perché così facendo perderebbe la pensione di reversibilità.