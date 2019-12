Carmen Di Pietro: “Non mi sono mai risposata per non perdere la pensione di Sandro Paternostro”

Schietta e sincera, Carmen Di Pietro ha ammesso senza falsi moralismi di non essersi mai più sposata per non perdere la pensione di reversibilità del marito Sandro Paternostro, scomparso a 78 anni nel 2000. La soubrette ha ribadito i motivi della sua scelta durante il programma di Rai Uno ‘Vieni da me’ di cui è stata ospite, ripercorrendo la relazione con il giornalista di 43 anni più grande di lei al quale si è detta tutt’ora legata.

“Il mio Sandro è come se fosse sempre presente. Sono eternamente in matrimonio con Sandro. Non parlo mai al passato di lui. Casa mia è piena di sue foto”, ha detto parlando con Caterina Balivo: “Alessandro (il primo figlio avuto dal’ex compagno Giuseppe Iannoni) si chiama così per onorare Paternostro. Ogni tanto la più piccolina (la secondogenita Carmelina) mi chiede perché avevo sposato un uomo più grande, le rispondo che c’era l’amore”.

Sull’argomento pensione, poi, Carmen è stata chiara: “Mi hanno criticata perché non mi sono mai risposata in Comune ma solo in chiesa per non perdere la pensione di reversibilità. È vero, la pensione arriva ancora”, ha affermato: “Ma io avevo pensato di sposarmi con il mio ex compagno, ma abbiamo avuto delle incomprensioni. Ora con lui c'è un rapporto bellissimo”.

Carmen Di Pietro parla del flirt con Matteo Alessandroni

Dopo la definitiva separazione dall’altro storico compagno Giuseppe Iannoni, Carmen Di Pietro aveva fatto parlare di sé per un'intervista in cui raccontava di essersi legata a un personal trainer di nome Matteo Alessandroni che, però, in seguito ha negato tutto: “Per me era un flirt durato due mesi”, la versione dei fatti della soubrette: “Questo signore di cui non ricordo il nome si è permesso di dire che non mi conosceva neanche. Doveva entrare in un programma televisivo e, quando è uscita la copertina, si è risentito. Non voglio più parlare di lui”.

Carmen Di Pietro racconta di aver mandato via di casa il figlio Alessandro

Ospite a sorpresa di ‘Vieni da me’ anche il figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro, arrivato in studio per raccontare di essere stato allontanato da casa dalla madre appena diventato maggiorenne: "Però quando ha bisogno di me per guardare Carmelina o per portare i panni in lavanderia, visto che non usa la lavatrice e ci tiene le scarpe, mi chiama a casa”, ha detto il ragazzo che, non essendo ancora economicamente indipendente, al momento viene comunque mantenuto dalla madre…

