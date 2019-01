Carmen Russo distrutta dal dolore: “Non ero pronta ad affrontare una tragedia così grande”

(A 'Verissimo' Carmen Russo ricorda l'amata mamma Giuseppina, scomparsa da poco)

Per la prima volta dal lutto che ha sconvolto la sua vita, Carmen Russo ha rilasciato un’intervista televisiva per raccontare il dolore per la perdita della sua cara mamma Giuseppina.

Ospite di Verissimo, a Silvia Toffanin la ballerina ha confidato tra le lacrime quanto la morte della madre, avvenuta il 19 gennaio a causa di una bronchite, sia stata per lei un’autentica tragedia che fatica a superare.

Con un lungo e commovente post sui social network è stata la stessa Carmen a dare l’annuncio della morte della mamma: “La sua morte mi ha distrutta, non ero pronta ad affrontare una tragedia così grande” ha confidato Carmen Russo: “Fino al 2015 stava benissimo, guidava ancora la macchina, poi la prima frattura all’anca, quindi una costola, il femore. Le ossa stavano cedendo e alla fine, viste le difese immunitarie bassissime, una bronchite è stata devastante perché un polmone non ha più retto”.

Carmen Russo: il rapporto tra la madre e la figlia Maria

La signora Giuseppina era molto legata alla nipote Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che oggi ha quasi 6 anni. “A Maria abbiamo detto che la nonna è volata in cielo. Lei è una bambina molto perspicace, vedeva che mia madre stava male in ospedale. Quando ci ha visti piangere disperati Maria ci è venuta vicino e ci accarezzava. È dolce e sensibile”, ha raccontato Carmen Russo.

Lo stesso dolore è quello provato dal marito Enzo Paolo Turchi, molto legato alla signora Giuseppina avendo perso i suoi genitori molto presto.