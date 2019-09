Carolina Stramare, l'sms inaspettato da Eros Ramazzotti

Chi non desiderebbe ricevere un sms dal proprio idolo? Un sogno che diventa realtà. Ebbene è quanto avvenuto a Carolina Stramare, da poco eletta Miss Italia. La 27enne ligure ha raccontato alla rivista Leggo di aver ricevuto le congratulazioni per la proclamazione a più bella dello stivale nientepopodimeno che da Eros Ramazzotti.

La risposta di Carolina al messaggio di Eros

Al messaggio, inviato in privato, Carolina ha dato una risposta che senza dubbio dà prova del suo essere una fan sfegatata. La giovane modella gli ha rivelato di avere tatuata sulla caviglia destra una frase tratta da un successo del cantante "Mamarà": "Voglio solo vederti sorridere, voglio vederti così. Era la preferita di mamma".

Bella e innamorata

Un gesto gradito ad Eros che di tutta risposta ha invitato la neo Miss Italia ad un suo concerto. Niente paura, non si tratta della richiesta di un appuntamento da parte dell'ormai ex di Marica Pellegrinelli. La giovane ha subito precisato che lei è fidanzata, da otto mesi con Alessio, e che adora Ramazzotti, ma come cantante e in tutta spontaneità si è lasciata scappare un "sarebbe un po' troppo maturo per me".