Carolina Stramare, Miss Italia, scrive alla mamma scomparsa: "Questo Natale faticoso senza te"

Il primo pensiero dopo la vittoria a 'Miss Italia' è andato a lei: la mamma scomparsa lo scorso anno. Ed anche ora, ad un passo dal Natale, è inevitabile che il cuore di Carolina Stramare sia tutto per il ricordo della donna. "Stamattina sono tornata a casa e finalmente mi sono decisa a fare l’albero - scrive la modella su Instagram - Mi sono resa conto che scegliere la disposizione delle palline quest’anno è stato un po’ più faticoso".

Chi ha perso una persona cara lo sa: con l'arrivo delle feste ogni mancanza si fa sentire più forte. E così Carolina decide di scrivere un messaggio dedicato alla madre. "(L'albero, ndr) è un po’ confusionario, sai che mi piace esagerare, ma tutto sommato dopo aver bruciato qualche lucina me la sono cavata come sempre - digita - In questo periodo la voglia di abbracciarti forte che più forte non si può oltrepassa ogni confine. Sapessi quante cose devo raccontarti! Ti penso sempre e mi manchi così tanto". La 'missiva' si chiude col sorriso: "Ps. Qualche addobbo lo abbiamo cestinato, non offenderti, ma il Babbo Natale arrampicato alla ringhiera l’ho sempre un po’ sofferto".

Carolina Stramare ha dedicato la vittoria alla mamma scomparsa

20 anni, di Vigevano, Carolina è stata eletta la più bella d'Italia con il 36 per cento delle preferenze nella finale a tre del concorso di bellezza. E proprio alla mamma ha dedicato la vittoria: "Per me era oltre che una madre era un'amica vera - ha detto - e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo".