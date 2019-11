"Nessuna storia d'amore con Eros", Carolina Stramare smentisce tutto

Nessuna liaison d'amore tra Miss Italia, Carolina Stramare, ed Eros Ramazzotti. A smentire le voci circolate nelle ore scorse su un possibile avvicinamento tra i due è stata la stessa Carolina con una serie di storie postate su Instagram mentre è in aeroporto, con le valigie in mano.

Carolina Stramare ed Eros Ramazzotti insieme? Miss Italia smentisce tutto

"Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato di leggere. Credevo non ce ne fosse bisogno, speravo di non dover trattare l'argomento perché pensavo non fosse necessario e invece mi tocca", ha esordito così in uno dei due filmati pubblicati. "In questi giorni ho letto titoli in merito ad una mia presunta relazione seguiti da 'nessuno smentisce, chi lo sa?' ve lo dico io.. Eros è un artista che stimo moltissimo, lo seguo da quando sono piccola".

Il tatuaggio con la frase della canzone di Eros

Carolina ricorda il suo tatuaggio con la frase di una delle canzoni del cantante dedicata alla mamma e quindi il vero ed unico legame con Eros Ramazzotti: "Mi scrisse il giorno successivo alla proclamazione per congratularsi ed io l'ho ringraziato, questo è". Poi conclude: "È proprio una stupidaggine".

Miss Italia sfata ogni dubbio, nessuna relazione con il Eros dopo la fine della storia con Alessio Falsone, ma solo tanta stima reciproca.