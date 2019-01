Carolyn Smith pubblica una vecchia foto: "Voglio indietro il mio corpo"

Da sempre Carolyn Smith condivide con i fan la sua battaglia contro il cancro. La ballerina e coreografa, conosciuta al grande pubblico nei panni di giudice a 'Ballando con le stelle', è diventata col tempo un vero e proprio simbolo della lotta alla malattia. Così, ieri, Carolyn ha deciso di pubblicare una vecchia foto, che servisse da messaggio motivazionale a sé stessa e a quanti si trovano nella sua situazione, scrivendo nell'hashtag #iwantmybodyback, ovvero "voglio indietro il mio corpo".

"Ieri sera ho trovato questa foto del 2013 - ha scritto nell'ultimo post - Sei anni fa. Questa per me è motivazione. Sto combattendo da 3 anni e 4 mese contro cancro! Basta". Tacchi a spillo, abito attillato nero, Carolyn appare nello scatto radiosa insieme ad uno dei suoi tanti cani. Quasi diecimila i commenti dei follower, che hanno lasciato in calce alla foto tanti messaggi di sostegno.