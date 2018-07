Carolyn Smith: “Devo fare un piccolo intervento. Sono forte, avanti con il sorriso”

Carolyn Smith non molla: da vera guerriera, l’insegnante di danza continua la sua instancabile lotta contro il cancro, tornato dopo che pareva essere stato debellato del tutto.

La giudice del dance show ‘Ballando con le stelle’ tiene costantemente aggiornati i fan che la seguono numerosi sui social riguardo le sue condizioni di salute, sull’esito dei controlli medici e anche sul suo umore, mai arreso davanti alle difficoltà.

L’ultimo aggiornamento è di qualche ora fa. Su Instagram Carolyn Smith ha pubblicato un video per raccontare la sua situazione di salute alla luce dell’ultimo incontro con i medici e spiegare il piccolo intervento a cui dovrà sottoporsi nell’ambito delle cure necessarie per la completa guarigione.

“Ho parlato con i medici. C’era il sospetto che il cancro andasse nelle ossa, ma per fortuna non è cosi. Sono pulita”, ha esordito Carolyn: “Il tumore - ora parlo di tumore non più di “intruso” - il tumore al seno è molto stabile e devo continuare con il trattamento una volta ogni tre settimane finché va via. Devo fare un piccolo intervento con un elettrochemio per bombardarlo. Andiamo avanti così, positivamente sempre con un bel sorriso. Sono forte e ci sono ancora!”.

“Sei coraggiosa, ti vogliamo bene” è uno dei tantissimi messaggi che stanno arrivando in queste ore all’amata insegnante di ballo, esempio di forza e carica di ottimismo per i fan che non smettono di augurarle una completa e definitiva guarigione.

.