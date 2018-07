Carolyn Smith, un imprevisto fa slittare l’operazione: “Tutto rimandato”

L’immagine di lei nel letto d’ospedale in attesa dell’operazione aveva raggiunto la soglia di 10mila like e degli innumerevoli commenti di quanti le auguravano ogni bene.

Ma adesso, a causa di un imprevisto inaspettato, Carolyn Smith dovrà attendere ancora un giorno prima che l’intervento chirurgico fissato per oggi possa essere affrontato.

A spiegare ai follower che da mesi la seguono sui social e supportano la sua lotta contro un cancro è stata la stessa insegnante di danza che ha raccontato quanto accaduto stamattina in ospedale.

“Mattinata un po’ sfigata”, ha raccontato in un video la giudice di Ballando con le stelle, spiegando che aveva appena messo il camice quando il professore che avrebbe dovuto eseguire l’intervento le ha annunciato che la macchina necessaria per l’operazione si era rotta.

“Ora vado a fare una colazione come Dio comanda!” ha affermato allora Carolyn con il consueto buonumore che l’accompagnerà anche domani, giorno fissato per l’operazione.

Carolyn Smith: “Devo fare un piccolo intervento. Sono forte, avanti con il sorriso”

Qualche settimana fa Carolyn Smith aveva annunciato la necessità di sottoporsi a un altro intervento chirurgico per sconfiggere il cancro al seno: “Devo continuare con il trattamento una volta ogni tre settimane finché va via. Devo fare un piccolo intervento con un elettrochemio per bombardarlo”, aveva spiegato sui social dopo essere stata informata dai medici circa lo stato della sua malattia.

Il giorno doveva essere oggi 24 luglio, ma il volto amatissimo della Rai dovrà pazientare ancora un po’ prima di affrontare anche questa prova.