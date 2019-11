Carolyn Smith continua a combattere contro il tumore: il messaggio ai fan rompe il silenzio

Carolyn Smith continua a combattere contro il tumore. Dopo un periodo di silenzio, che aveva preoccupato i fan che chiedevano notizie sulle sue condizioni, la giudice di Ballando con le stelle ha dato un po' di aggiornamenti, confermando le previsioni di chi temeva ci fossero nuovi problemi ma facendo anche chiarezza sulle sue condizioni e sui suoi impegni lavorativi.

Gli ultimi aggiornamenti risalgono alla fine di settembre, quando Carolyn Smith aveva confermato che i risultati della PET avevano mostrato che il tumore era ancora attivo. Poi il silenzio, fino ad ora.

In un primo video, registrato qualche settimana fa a Miami e postato ora su Instagram, Carolyn Smith ha rivelato di essersi sottoposta a un nuovo intervento, che finora era stato evitato perché c'era il rischio di una serie di complicazioni ma che ora, grazie a uno specialista, è stato invece possibile portare a termine senza problemi. Si è trattato comunque di "un intervento molto delicato", come ha specificato Carolyn Smith, ringraziando l'equipe oncologica dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. I medici le avevano consigliato cautela nel raccontare l'evolversi della sua malattia ma Carolyn Smith ha deciso invece di rendere partecipi amici e fan.

Carolyn Smith, dopo l'intervento un nuovo ciclo di terapie per sconfiggere il tumore

In un secondo video, più recente e registrato nella sua casa in Italia, la giudice di Ballando con le stelle ha poi rivelato che le cose non sono andate bene come si pensava. "Un pugno sotto la cintura", un colpo basso, che l'ha fatta stare "come uno zombie" per dieci giorni. Poi però la risalita. Dopo l'intervento infatti dovrà sottoporsi a un nuovo ciclo di terapie: niente radioterapia, niente chemio, bensì un nuovo farmaco. "Il 27 novembre sarò a Roma per ricominciare il mio nuovo percorso, con quattro appuntamenti una volta ogni tre settimane. Speriamo bene, perché voglio sentire quelle bellissime parole: 'È finito qua'".

Durante tutti questi anni, Carolyn Smith ha continuato a lavorare da vera "workaholic", come lei stessa si definisce, professionale e positiva, sempre in giro per il mondo. Ora però i medici le hanno dato uno stop.

"Ci sono due cose che in questi oltre quattro anni non ho mai fatto: rinunciare al mio lavoro e avere una corretta alimentazione. Questo è il momento di farlo. Sono stanca e ho dovuto prendere la decisione di stare più a casa", ha detto. L'ultimo impegno all'estero per lei nel Regno Unito, come giudice ai British Close Championships. Un evento importante anche dal punto di vista non solo professionale, come lei stessa ha raccontato commossa nel video, perché si tratta di una gara alla quale sono legati ricordi molto importanti della sua carriera di ballerina. "Voglio chiudere in bellezza e questo sarà il mio ultimo viaggio all'estero per i prossimi sei mesi", ha detto. "Ora devo stare a casa, dove posso riposare, cucinare, mangiare meglio e combattere questo intruso: il cancro. Basta tabu su questa cosa

Carolyn Smith ha ribadito quali impegni continuerà a portare avanti: Ballando con le stelle e Ballando on the road e i progetti Sensual Dance Fit e Dance for oncology.