Caterina Balivo: “In tv non ho amici in tv. Menomale che sono nata bella, altrimenti sarei una brutta acida!”

Schietta e sincera, nell’intervista rilasciata al settimanale Grazia Caterina Balivo ha parlato dei momenti più difficili della sua carriera, durante i quali una mano importante gliel’ha tesa Alfonso Signorini, ma non solo. La conduttrice del programma di Rai Uno ‘Vieni da me’ ha anche ammesso senza mezzi termini di essere una donna molto determinata, poco incline ai rapporti formali con colleghi e colleghe e sicura di sé dal punto di vista professionale ma anche estetico.

“Se lavori in tv devi essere determinato, altrimenti sei fuori. Quando mi hanno proposto un partner ho sempre rifiutato, per il mio carattere è impossibile condurre con altri”, ha affermato la 39enne campana: “Avrei dovuto fare un programma con la Gialappa’s e il Mago Forest ma non me la sono sentita. E mi dispiace. Ricordo che il direttore di rete di allora, Ilaria Dallatana, mi disse: ‘Caterina, è un handicap non saper dividere la scena’. Il mio carattere mi ha aiutato a far andare bene i programmi, ma non sono brava con le pubbliche relazioni. Io, quando si spengono le luci, mi trasformo, non voglio più vedere nessuno. Meno male che sono nata bella, altrimenti sarei una brutta acida”.

Caterina Balivo sui rapporti con i colleghi

Difficile per lei stringere legami con personaggi del mondo televisivo: “Amici? In tv non ne ho. Preferisco passare il mio tempo col mio amico prete Francesco Cuciniello o le amiche di sempre”, le sue parole: “Sento il bisogno di un riscontro con la vita reale. Chi mi conosce bene dice che sono molto generosa. In realtà, il mio è un atto egoistico, perché so che il bene torna sempre. Mi presento peggiore di quella che sono. Magari mi batto per una persona senza che gli venga detto. Poi faccio una battuta acida e distruggo tutto”.

Per Caterina Balivo condurre ‘Vieni da me’ ha comportato una scelta importante, lavorativa ma anche privata, visto che ha dovuto lasciare Milano e trasferirsi a Roma con tutta la famiglia: “A 40 anni è fondamentale il progetto giusto abbinato alla qualità della vita”. A Milano avevo la mia vita, il mio mondo, la mia idea di perfezione. Mio marito oggi fa su e giù in treno, è stato un grande atto d’amore da parte sua”, ha confidato

Caterina Balivo sostituita da Monica Bellucci nello spot di Dolce&Gabbana

Nel corso della lunga intervista al settimanale Grazia, Caterina Balivo ha anche ricordato con una punta di dispiacere quel no ricevuto nel 2001 per lo spot di Dolce&Gabbana, poi interpretato da Monica Bellucci. “Dovevo essere la protagonista della pubblicità di Dolce & Gabbana con Giuseppe Tornatore. Avevo già il contratto firmato quando mi chiama il regista e mi dice: ‘Non sarà lei l’attrice’. Trattengo le lacrime, ero convinta che quello spot avrebbe cambiato la mia carriera”, il rimpianto descritto: “Poi mi riferisce che gli stilisti avevano voluto di nuovo l’attrice Monica Bellucci e mi sono messa il cuore in pace”.