Caterina Balivo a Capri ma niente movida, il party vicino casa: "Così mi svegliano Cora"

A Capri si sente a casa Caterina Balivo, per questo d'estate appena può scappa su questa splendida isola - custode dei suoi ricordi più belli - che se fino a qualche anno fa era la cornice perfetta per scorribande notturne con le amiche, adesso è il posto migliore dove rilassarsi e godersi la sua famiglia.

La conduttrice, già al lavoro sul nuovo programma che andrà in onda da settembre su Rai 1, "Vieni da me", si è presa qualche giorno di pausa e si è rifugiata qui con i due figli avuti dal marito Guido Maria Brera, Guido Alberto, di 6 anni, e Cora, nata lo scorso agosto.

Niente movida per Caterina, che addirittura molla una festa alle 22:30, come si vede in una delle sue tante stories su Instagram, e prima di tornare a casa si ferma a fare la spesa per il giorno dopo in un piccolo alimentari (così, da brava mamma, si porta avanti). A mezzanotte tutti a nanna, anche se una festa lì vicino la preoccupa: "C'è una musica a palla, mi svegliano Cora - racconta sul social - Va beh, che si divertano". E dal suo sorriso è evidente un bellissimo tuffo nel passato, come fa in un altro post: "Oggi per la prima volta ho tutti e due i miei bambini al Faro, qui ci sono cresciuta... Venivo con le mie amiche, Bruna e Ambra e mettevamo i teli a terra e stavamo tutto il pomeriggio ( perché arrivavamo alle 4 eh...) aspettando, tra mille tuffi e bagni, il tramonto".