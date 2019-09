Caterina Balivo, che fatica la dieta anti tumorale: "Non so se riesco a finirla"

"Sto resettando il mio organismo", Caterina Balivo su Instagram condivide le fatiche della dieta e non una dieta qualsiasi, ma la famosa (e rigidissima) Dieta Mima Digiugno anti tumorale, che spopola da un paio d'anni negli Stati Uniti.

Si tratta di un regime alimentare molto ristretto che va da zuppe di verdure a frutta secca e poco altro, ma per fortuna dura solo 5 giorni e pare sia quasi miracolosa. "Non so se arrivo al quinto giorno - ammette la conduttrice nelle sue ig stories - Però soffrire cinque giorni per allungare la vita...". Insomma, Caterina ce la sta mettendo tutta, anche se per il ritorno lunedì a 'Vieni da me' promette: "Prima della diretta mi faccio un piatto di spaghetti con il pomodoro".

E sui social, ovviamente, non mancano le critiche. Diversi follower le fanno notare che non ha bisogno di diete con il suo fisico e che potrebbe essere addirittura un messaggio sbagliato da lanciare. "Ci tengo a precisare che questa è una dieta preventiva anti tumorale, non serve per dimagrire - taglia corto la conduttrice -. Lo so che sono magra, non devo dimagrire, non è che sono impazzita".