Caterina Balivo felice al battesimo di Cora: grande l’intesa con la figlia del marito

“Sparisco per un po’”, aveva annunciato ai follower Caterina Balivo alla fine di una lunga e intensa stagione televisiva, decisa a dedicarsi totalmente al marito Guido Maria Brera e ai figli Guido Alberto e Cora. E così felice, sorridente, circondata dall’affetto della sua famiglia allargata, la conduttrice del programma di Rai Uno ‘Vieni da me’ appare nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi, nel giorno del battesimo della piccola di casa nata ad agosto del 2017.

Caterina Balivo, intesa perfetta con la figlia del marito

Come racconta il settimanale Oggi nel numero in edicola, Caterina Balivo sta trascorrendo la sua estate in famiglia circondata dall’affetto delle persone a lei più care. Tra loro c’è anche Costanza, la figlia che il marito Guido Maria Brera ha avuto dal precedente matrimonio: la ragazza vive con il padre, la moglie e i suoi due fratellini e tra loro si è instaurato un bellissimo legame, come testimoniano le immagini scattate in occasione del battesimo della piccola Cora. La cerimonia si è svolta a Roma, città in cui la conduttrice si è trasferita con tutta la famiglia proprio per condurre il suo programma di Rai Uno, e dopo i festeggiamenti in un ristorante del centro, la tribù Brera – Balivo si è concessa una bellissima passeggiata che, visti i sorrisi, non è difficile immaginare sia stata tanto piacevole.

A breve tutti lasceranno la Capitale per proseguire le vacanze un po’ nella loro casa all’Argentario e un po’ a Capri: la famiglia è davvero il modo migliore per ricaricare le batterie.

(Nella seguente foto pubblicata da Oggi, Caterina Balivo a passeggio per Roma con la famiglia)