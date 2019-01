Caterina Balivo a cuore aperto: "I miei figli non vanno d'accordo"

E' una Caterina Balivo a cuore aperto, quella che si racconta nell'ultima intervista rilasciata al settimanale 'Confidenze'. La conduttrice, oggi al timone di 'Vieni da me', talk pomeridiano in onda ogni giorno su Rai Uno, si racconta nelle vesti di mamma dei piccoli Guido Alberto, 6 anni, e Cora, nata appena un anno e mezzo fa, e moglie dell'imprenditore Guido Maria Brera, sposato cinque anni fa.

Caterina Balivo: "I miei figli non vanno d'accordo"

Caterina racconta gioie e dolori della maternità "bis". E ammette che sta facendo fatica a far andare d'accordo i due figli. "Mio figlio - afferma - è stato subito gelosissimo della sorella e i due non vanno per niente d’accordo. Era così anche fra me e mia sorella Sara, un litigio continuo finché siamo diventate grandi. Mia mamma mi diceva: 'Vedrai, un giorno, come ci starai male a vedere i tuoi figli litigare!'. Non dico che me l’abbia tirata, ma... Forse è il mio karma!"

Caterina Balivo moglie di Guido Maria Brera

Spazio poi alla vita di coppia, quella vissuta accanto al fascinoso imprenditore e scrittore Brera, sposato nel 2014 sotto il sole di Capri. "Quando ci siamo conosciuti - dice - mi ha colpito per la sua concretezza e per il fatto che è un uomo risolto, che si è fatto da solo. È nato in una famiglia normale, in un quartiere di Roma sud e dopo la laurea è andato a Londra senza una lira in tasca. Ha lottato per raggiungere i suoi obiettivi e per questo lo ammiro tanto. E poi, ha cambiato la mia vita, mi ha resa madre e moglie".