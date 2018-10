Caterina Balivo, debutto da scrittrice: il suo primo romanzo arriva in libreria

Conduttrice, influencer, blogger e ora anche scrittrice. Caterina Balivo è pronta per presentare al pubblico il suo ultimo traguardo. Un libro che uscirà nelle librerie il prossimo 30 ottobre. Già qualcosa, Caterina Balivo lo aveva detto giorni fa, ma ora è arrivato il post ufficiale della pubblicazione, con tanto di foto della copertina del romanzo.

“Ebbene sì ragazzi, ci siamo! Il prossimo 30 Ottobre esce il mio primo romanzo ‘Gli Uomini sono come le lavatrici’ e ammetto che sono emozionatissima. Non potete capire la gioia e commozione che ho provato nel momento in cui la casa editrice Mondadori mi ha consegnato la prima copia del libro”.

La Balivo proviene da diverse critiche ricevute da parte dei telespettatori per la sua trasmissione Vieni da me, ma continua ad essere molto positiva, anche per questo traguardo letterario raggiunto. “Non vedo l’ora che possiate averlo anche voi tra le mani e soprattutto sapere cosa ne pensate”, ha continuato la Balivo su Instagram.

A chi le ha chiesto dove ha trovato il tempo necessario per scriverlo, invece, Caterina Balivo ha risposto sul suo blog ‘Caterina’s secrets’: “In verità era già pronto nel 2010, ma, solo lo scorso anno, approfittando dei pisolini di Cora, sono riuscita ad ultimarlo, cambiando diverse volte quel finale che, ormai, non rispecchiava più Lara, la protagonista del romanzo”.

La Balivo ha proseguito dicendo di essere stata ispirata da luoghi, incontri o situazioni che le capitavano in giro: “Tiravo fuori dalla borsa la mia agenda e appuntavo tutto ciò che poteva essere necessario per delineare la trama del romanzo”. Il titolo del libro, "Gli uomini sono come le lavatrici”, incuriosisce, ma Caterina Balivo non svela di più, augurandosi che i suoi tanti fan abbiano voglia di scoprire la sua storia, dal 30 ottobre nelle librerie.