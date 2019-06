Caterina Balivo indignata dai commenti social dopo l'arresto di Marco Carta

“Nessuno giustifica. Ma deridere no”. Questa l’opinione di Caterina Balivo dopo aver letto i commenti alla notizia dell’arresto di Marco Carta. Sull’accaduto ci sono stati molti commenti ironici e sfottò sulla rete e questo non è piaciuto per niente alla conduttrice napoletana che conosce molto bene Marco.

Su facebook è sbottata: “Guardo l’infinito del mare e penso che i più amano deridere chi si trova in difficoltà psichica o economica o familiare. In che mondo viviamo? Mai nessuno che tenda la mano o che stia zitto. Buon week end, evito di guardare i social perché oggi davvero non mi piacciono”, ha scritto la presentatrice Rai.

Poi, sempre riferendosi alle battute gratuite legate a questa storia, ha detto: “Non mi piace subito fare battute e deridere chi ha fatto una cosa brutta e va fatta pagare. Nessuno giustifica. Ma deridere, no, non si fa mai di nessuno. Così sono stata educata e così vorrei che fossero i miei figli da grandi”. E poi ancora: “Non c’è dubbio e si deve pagare. Ma perché fare battute gratuite? Perché?”.

Il cantante era stato arrestato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, ed era accusato di furto aggravato (furto di sei magliette del valore di 1200 euro) alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Oggi il giudice non ha convalidato l’arresto e non ha applicato alcuna misura cautelare. In effetti la Balivo non ha tutti i torti e prima di aprire bocca e dargli fiato sarebbe meglio riflettere.