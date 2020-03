Caterina Balivo: “Non dormo con mio marito da dieci giorni per precauzione”

Il momento di emergenza sanitaria impone tutte le accortezze del caso per scongiurare ogni rischio di contagiare il Coronavirus: isolamento in casa e distanza di sicurezza tra le persone sono solo alcune delle precauzioni che tutti siamo chiamati ad adottare in questi giorni così difficili, argomenti di costante attualità trattati domenica 15 marzo nel programma di Rai Uno ‘Italia Sì’ che ha preso il posto della consueta ‘Domenica In’ momentaneamente sospesa.

Nella trasmissione condotta da Marco Liorni, i volti più popolari del primo canale Rai, da Mara Venier a Lorella Cuccarini, passando per Eleonora Daniele e Alberto Matano hanno raccontato la loro quotidianità durante l’isolamento che per Caterina Balivo prevede anche la decisione di dormire separata dal marito Guido Maria Brera per evitare ogni pericolo di ammalarsi.

A raccontare il dettaglio inerente la sua vita di coppia mutata in questo periodo tanto delicato è stata la stessa conduttrice di ‘Vieni da me’, programma tra quelli interrotti in questo periodo: “Io e mio marito dormiamo separati da dieci giorni”, ha rivelato Caterina Balivo in collegamento da casa con lo studio di Rai Uno: “Lo facciamo per precauzione, se uno di noi due si dovesse ammalare l’altro potrebbe prendersi cura dei bambini, visto che i nonni non sono vicini”.

Una scelta che ha trovato d’accordo i presenti: “Una decisione molto difficile, ma comprensibile, brava Caterina”, ha commentato Rita Dalla Chiesa.

La Rai ha cambiato i suoi palinsesti per l'emergenza Coronavirus. Alcuni programmi sono stati cancellati, e sono principalmente quelli dedicati all'intrattenimento, mentre altre trasmissioni, ovvero quelle d'informazione, sono state invece rafforzate. Da lunedì 16 marzo, al posto di "Vieni da me" va in onda "La vita in diretta" che, quindi, parte alle 14 e chiude alle 15.40 circa nella prima parte per proseguire, come di consueto, dalle 16.50 alle 18.40 circa.