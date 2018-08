Paura per Caterina Balivo: "Un giorno vi racconterò cosa mi è successo ieri notte"

In spiaggia, sdraiata sul lettino, mentre sfoggia uno dei suoi bellissimi sorrisi: così Caterina Balivo si mostra domenica mattina su Instagram, scampata poche ore prima da una brutta avventura, o almeno così si presuppone dalle sue parole.

"Stamattina sorrido per dire grazie alla vita - scrive la conduttrice, da settembre in onda tutti i pomeriggi su Rai 1 con 'Vieni da me' - Un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte. #thksgod #caterinasecrets".

Si tinge di giallo il suo profilo, dove si azzardano le ipotesi più disparate, insieme agli immancabili complimenti e messaggi pieni di affetto. La verità verrà presto a galla, parola di Caterina, ma nel frattempo la cosa più importante è il lieto fine. E il suo sorriso.