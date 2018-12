Caterina Balivo rifatta? La verità della conduttrice

E' una delle conduttrici più amate della tv, ma non ditele che è sexy. Acqua e sapone e sempre molto autoironica, Caterina Balivo punta più sulla simpatia che sulla (indiscutibile) bellezza: "Sexy io? Ma se rido sempre - ha commentato in un'intervista a Gente - Sarà forse per il nuovo taglio di capelli che ricorda la Valentina dei fumetti di Crepax. Per me sensuali sono donne più misteriose, con le curve e il fisico a clessidra, alla Bellucci. Comunque sia, a me basta sapere che per mio marito sono la più bella del mondo. Lui mi dice così, magari fa finta".

Bella, ma soprattutto naturale. Se qualcuno insinuava ritocchini dovrà ricredersi, parola di Caterina: "Ho il terrore del bisturi. Non potrei mai farmi ritoccare. Figurati che ho tenuto duro pur di non farmi togliere l'appendicite un po' infiammata. E ho partorito entrambe le volte in modo naturale, e senza epidurale, per evitare interventi, tagli, punti".

Insomma, altro che chirurgia estetica. Alimentazione sana, tanto allenamento - corse per i due figli incluse - e Madre Natura.