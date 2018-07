Caterina Balivo senza trucco, il selfie allo specchio: "Il mio naso non è più perfetto"

Amatissima dal pubblico per la sua spontaneità, Caterina Balivo non è certo una di quelle donne che vive male il passare degli anni, anzi, ci scherza su.

La conduttrice non ha problemi a mostrarsi senza trucco, come nell'ultimo selfie pubblicato su Instagram. Riflessa allo specchio, in versione acqua e sapone, condivide con i follower i suoi pensieri: "Non ho mai amato guardarmi allo specchio, a stento lo facevo quando mi pettinavo. Perché? Perché pensavo che il tempo non potesse cambiarmi ma solo gli anni e le esperienze... Oggi non mi pettino più ma mi guardo di più. Guardo la mia ruga di espressione labiale, la mia macchietta solare sulla guancia destra, le zampette di gallina quando sorrido e il mio naso che non è più perfetto per la botta al vetro presa lo scorso anno. Ecco facevo bene a guardarmi prima. Si scherza ma manco tanto eh...".

"Sei bellissima così" le fanno notare in tanti, e c'è pure chi non perde occasione per lanciare la battuta: "Vecchia gallina fa buon brodo".