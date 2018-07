Caterina Balivo risponde alle "ragazzine" sui social: "La vita vera è quella reale"

Tra lavoro e vita privata Caterina Balivo ama condividere con i fan diversi momenti della giornata, anche ora che è in vacanza a Capri e pubblica quotidianamente foto e stories con famiglia e amici. A tutto però c'è un limite e la conduttrice, che su Instagram ha quasi 1 milione di follower, fa molta attenzione a non superarlo.

Ed è lo stesso consiglio che dà alle giovanissime, come spiega negli ultimi post: "Questo scatto è stato realizzato dalle sorelle dei nuovi amici di mio figlio - ha scritto - Quando mi hanno conosciuto un po' di tempo fa, mi hanno fatto tante domande sul mondo dei social. Quando ho sottolineato loro che sono a volte pericolosi, mi hanno chiesto: allora perché tu li usi? Bella domanda".

La risposta di Caterina in un altro post, accanto a una dolcissima foto che la ritrae con sua figlia Cora: "Ecco come ho risposto alle 'ragazzine' a proposito dei social: Perché li uso? Per lavoro e per rimanere in contatto con tutti voi, senza filtro e mostrarvi qualcosa in più di me, al di fuori della TV, come la foto con la mia piccola Cora mentre Guido Alberto gioca a schiaccia cinque con gli amici. Usiamoli sempre con cautela ricordandoci sempre che la vita vera è quella reale e non quella digitale".

Tanti i commenti dei follower, soprattutto donne, che sposano il suo pensiero e si complimentano con lei per come riesce a gestire la sua popolarità, soprattutto sui social.