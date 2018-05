Caterina Balivo, terzo figlio in arrivo? La rivelazione

Non c'è due senza tre. Caterina Balivo, già mamma di Guido Alberto e Cora - avuti dal marito Guido Maria Brera - punta al tris e non è detto che non si sia già messa al lavoro. "Voglio il terzo figlio - ha rivelato al settimanale F - Quando ho messo via i vestitini di Cora, quelli taglia 1 mese, 3 mesi, mi è venuto un magone. Il tempo è volato così in fretta".

Non importa se l'ultima arrivata in casa ha appena 9 mesi, la conduttrice sogna una nuova gravidanza. Una mamma "imperfetta" si definisce, ma il "mestiere", si sa, si impara sul campo. "Sono quella che si arrabbatta nella chat delle mamme chiedendo quando vanno fatti i compiti - ha spiegato - arranco e arrivo all'ultimo minuto. Alle feste dei bambini non ci sono mai. Alla recita della scuola di mio figlio non sono potuta andare perché non spostano un intero piano di produzione per me, ho dovuto implorare mia madre di prendere un aereo e andare al mio posto. Se c'è da fare un cappello di cartapesta chiedo a lei perché non ho tempo né voglia di farlo".

Fondamentale il supporto di suo marito, molto diverso da lei, ma davvero l'altra metà della sua mela: "Ha un'anima dark. Io poi mi incavolo e quindi diventa happy, ma ogni tanto mi fa ombra comunque. Selettivo nelle frequentazioni, molto cattolico: vive perseguitato dai sensi di colpa. Se è sano, se è ricco, se ha amici: è come se dovesse scusarsi per le fortune che ha, non importa che se le sia conquistate con fatica". E tra queste fortune, la prima, è la loro bella famiglia.