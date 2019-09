Cecchi Gori sull'arresto del 2001: "La cocaina la misero apposta, calunnia"

Un periodo buio durato anni, dal fallimento del suo impero cinematografico e calcistico, con la Fiorentina, fino all'ischemia che lo colpì nel 2017. Vittorio Cecchi Gori racconta tutto nel docufilm 'Cecchi Gori - Una famiglia italiana', che sarà presentato a ottobre alla Festa del Cinema di Roma.

Intanto, in un'intervista a Vanity Fair, l'imprenditore torna a parlare del suo passato fatto di luci e ombre. "Non so se in Italia esista qualcuno più truffato di me", così spiega la catastrofe finanziaria. "Mi hanno messo di messo, si sono inventati a tavolino il mio fallimento - racconta -, hanno preso a pretesto una distrazione, una cazzata minore, per mandarmi all'aria" e un pensiero speciale è per chi non se ne è andato in quel momento: "Verdone è tra i pochissimi a essermi rimasto vicino".

Una trappola, assicura Cecchi Gori, come quella della cocaina trovata nel 2001 nella cassaforte della sua casa romana e che lui sosteneva fosse zafferano: "Lo zafferano era una stronzata, ma quella droga è sempre stata un mistero. Le pare che sapendo di essere perquisito avrei lasciato cocaina nella cassaforte? Ce la misero apposta: calunnia, calunnia, qualcosa resterà. Poi la cocaina è una barzelletta, non fumo, non bevo, ho fatto sempre sport".

La malattia è stato lo scoglio finale, ma fondamentale per ripartire e soprattutto per ritrovare sua moglie Rita Rusic: "Mi è stata vicina mentre ero malato. Mi ha dato forza per smascherare i banditi e le sanguisughe che cercarono di depredarmi e isolarmi. Mi riprendo tutto. Spero ancora di fare qualche film".