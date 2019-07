Cecchi Paone: "Cecilia Rodriguez meno famosa di Belen? C'è un motivo"

Alessandro Cecchi Paone e il "clan Rodriguez". Incalzato dai lettori di 'Nuovo Tv', rivista dove tiene un rubrica televisiva, il giornalista ha commentato la fama della famiglia argentina più note della tv, quella composta dalla famosa Belen, showgirl in Italia da più di dieci anni, dai fratelli Cecilia e Jeremia, e dai genitori Gustavo e Veronica Cozzani.

Alessandro Cecchi Paone e Cecilia Rodriguez

Cecchi Paone, in particolare, ha spiegato perché, nonostante Cecilia non abbia alcunché da invidiare alla sorella, non riesca a raggiugere la stessa notorietà. Il motivo? Non sarebbe un personaggio mediatico abbastanza definito. "Anche io trovo Cecilia bella e simpatica abbastanza da far dimenticare che è comparsa in televisione solo perché è la sorella di Belen - afferma il conduttore - Detto questo, per restare sulla cresta dell’onda bisogna diventare e rimanere un personaggio. Nel bene e nel male Belen (che tra le due resta la più bella e sensuale) ci è riuscita e ci riesce. Cecilia di meno, per questo continua a fare l’ospite".

Negli ultimi anni la famiglia Rodriguez è diventata una delle più seguite dalla cronaca rosa. Oltre alle bellissime Cecilia e Belen, ex modelle ed oggi volti fissi in tv, anche Jeremias, il fratello minore, si è ritagliato il suo spazio nelle riviste di cronaca rosa: ha recentemente partecipato a due reality show, l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, ed ha una chiacchierata relazione con Soleil Sorgè, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e conosciuta proprio all'Isola.